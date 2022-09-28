https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820195472.html
Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций
Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций
Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:04
2022-09-28T21:04
2022-09-28T21:15
сергей кириенко
россия
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально новые, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое", - подчеркнул Кириенко.Поэтому, по его словам, нынешнее время - "это время настоящего патриотизма, время командной работы".
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сергей кириенко, россия, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
21:04 28.09.2022 (обновлено: 21:15 28.09.2022)
Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций
Кириенко заявил, что Россия справится с объявленными против нее 1200 санкциями
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально новые, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Против нашей стороны объявлено уже более 1200 санкций. Никогда в истории против ни одной страны в мире не было такого количества санкций. Мы справимся с этими 1200. Добавят еще что-то - мы справимся и с ними", - сказал Кириенко в среду в Москве
на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
"Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое", - подчеркнул Кириенко.
Поэтому, по его словам, нынешнее время - "это время настоящего патриотизма, время командной работы".