https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820195472.html

Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций

Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций - РИА Новости, 28.09.2022

Кириенко заявил, что Россия справится с любым количеством санкций

Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:04

2022-09-28T21:04

2022-09-28T21:15

сергей кириенко

россия

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально новые, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое", - подчеркнул Кириенко.Поэтому, по его словам, нынешнее время - "это время настоящего патриотизма, время командной работы".

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820165616.html

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сергей кириенко, россия, санкции в отношении россии, экономика, в мире