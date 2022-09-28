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ЕК хочет запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России - РИА Новости, 28.09.2022
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ЕК хочет запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России
ЕК хочет запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России - РИА Новости, 28.09.2022
ЕК хочет запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России
Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций против России предлагает запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:12
2022-09-28T18:13
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
европа
виктор орбан
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций против России предлагает запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Фон дер Ляйен добавила, что "Россия не должна извлекать выгоду из знаний и опыта Евросоюза".Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820136160.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европа, виктор орбан, экономика, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Виктор Орбан, Экономика, В мире
18:12 28.09.2022 (обновлено: 18:13 28.09.2022)
 
ЕК хочет запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России

Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций против России предлагает запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Мы также предлагаем запретить предоставлять определенные услуги России, запретить гражданам ЕС занимать посты в руководящих органах российских государственных компаний", - сказала фон дер Ляйен в заявлении для прессы.
Фон дер Ляйен добавила, что "Россия не должна извлекать выгоду из знаний и опыта Евросоюза".
Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.
Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 17:14
Санкции ЕС лишат Россию семи миллиардов евро доходов, заявила глава ЕК
Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 17:12
Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвропаВиктор ОрбанЭкономикаВ мире
 
 
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