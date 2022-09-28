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Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:54
2022-09-28T16:05
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг."Глава ЕК объявит о новых санкциях против РФ в среду", - говорится в сообщении агентства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
15:54 28.09.2022 (обновлено: 16:05 28.09.2022)
 
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ

Блумберг: глава Еврокомиссии объявит о новом пакете антироссийских санкций в среду

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг.
"Глава ЕК объявит о новых санкциях против РФ в среду", - говорится в сообщении агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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