https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820098795.html
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:54
2022-09-28T15:54
2022-09-28T16:05
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг."Глава ЕК объявит о новых санкциях против РФ в среду", - говорится в сообщении агентства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
15:54 28.09.2022 (обновлено: 16:05 28.09.2022)
Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ
Блумберг: глава Еврокомиссии объявит о новом пакете антироссийских санкций в среду