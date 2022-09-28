https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820098795.html

Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ

Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2022

Глава ЕК объявит о новом пакете санкций против России в среду, пишут СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:54

2022-09-28T15:54

2022-09-28T16:05

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новом пакете санкций в отношении РФ, передает агентство Блумберг."Глава ЕК объявит о новых санкциях против РФ в среду", - говорится в сообщении агентства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819931062.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, евросоюз