https://ria.ru/20220928/sabotazh-1819961267.html

В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США

В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США - РИА Новости, 28.09.2022

В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США

Прекращение использования в Турции российской платежной системы "Мир" является саботажем США против экономики страны, заявил глава отдела экономической политики РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:11

2022-09-28T05:11

2022-09-28T05:35

турция

сша

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg

АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Прекращение использования в Турции российской платежной системы "Мир" является саботажем США против экономики страны, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.Ранее Блумберг сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По утверждению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Топкурулу отметил, что если Турция, сталкивающаяся с дефицитом бюджета, не сможет принимать российских туристов, то лишь наложит санкции на саму себя. "Учитывая, что Турция — самая посещаемая россиянами страна, — масштабы саботажа становятся понятными. Объектом нападения является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика", - добавил он.Политик призвал правительство не оставлять банковскую систему страны "в одиночестве перед лицом США". "Наоборот, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России - это санкции против Турции", - сказал политик.В свою очередь газета Yenicağ назвала прекращение использования "Мира" турецкими банками большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам. Издание отметило, что хотя и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.Ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир" турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк". Решение в банках объяснили санкциями США и Великобритании против России. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/karta-mir-1819086786.html

https://ria.ru/20220922/mir-1818617744.html

турция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, сша, в мире, россия