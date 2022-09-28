https://ria.ru/20220928/sabotazh-1819961267.html
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США - РИА Новости, 28.09.2022
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
Прекращение использования в Турции российской платежной системы "Мир" является саботажем США против экономики страны, заявил глава отдела экономической политики РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:11
2022-09-28T05:11
2022-09-28T05:35
турция
сша
в мире
россия
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Прекращение использования в Турции российской платежной системы "Мир" является саботажем США против экономики страны, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.Ранее Блумберг сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По утверждению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Топкурулу отметил, что если Турция, сталкивающаяся с дефицитом бюджета, не сможет принимать российских туристов, то лишь наложит санкции на саму себя. "Учитывая, что Турция — самая посещаемая россиянами страна, — масштабы саботажа становятся понятными. Объектом нападения является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика", - добавил он.Политик призвал правительство не оставлять банковскую систему страны "в одиночестве перед лицом США". "Наоборот, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России - это санкции против Турции", - сказал политик.В свою очередь газета Yenicağ назвала прекращение использования "Мира" турецкими банками большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам. Издание отметило, что хотя и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.Ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир" турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк". Решение в банках объяснили санкциями США и Великобритании против России. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220923/karta-mir-1819086786.html
https://ria.ru/20220922/mir-1818617744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, в мире, россия
Турция, США, В мире, Россия
05:11 28.09.2022 (обновлено: 05:35 28.09.2022)
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
Турецкий политик Топкурулу назвал прекращение использования карт "Мир" саботажем США
АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Прекращение использования в Турции российской платежной системы "Мир" является саботажем США против экономики страны, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.
Ранее Блумберг сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По утверждению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы".
"Мир" — единственное банковское приложение, через которое могут проходить кредитные карты российских туристов, желающих посетить Турцию и потратить деньги. Приостановка системы, используемой российскими туристами, с угрозами США означает отсутствие российских туристов в Турции. Это может быть только вражеская деятельность, направленная против турецкого туризма", - приводит заявление политика газета Aydınlık.
Топкурулу отметил, что если Турция, сталкивающаяся с дефицитом бюджета, не сможет принимать российских туристов, то лишь наложит санкции на саму себя. "Учитывая, что Турция — самая посещаемая россиянами страна, — масштабы саботажа становятся понятными. Объектом нападения является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика", - добавил он.
Политик призвал правительство не оставлять банковскую систему страны "в одиночестве перед лицом США".
"Наоборот, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России - это санкции против Турции", - сказал политик.
В свою очередь газета Yenicağ
назвала прекращение использования "Мира" турецкими банками большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам. Издание отметило, что хотя и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.
Ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир" турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк". Решение в банках объяснили санкциями США
и Великобритании
против России
. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".
Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.