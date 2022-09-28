11:01 28.09.2022 (обновлено: 11:44 28.09.2022)
Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20
Ростуризм с коллегами из стран G20 прорабатывает вопросы виз, транспорта и финсервисов
© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
© Фото : Ростуризм
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", — написала она.
В пресс-службе Ростуризма также добавили, что на полях мероприятия Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Так, с министром туризма и креативной экономики Индонезии она обсудила вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами и предложила рассмотреть возможность запуска группового безвизового режима для путешественников, желающих посетить Россию.
На встрече с министром экономики ОАЭ обсуждались вопросы возможного увеличения авиасообщения между странами и повышение доступности финансовых услуг для россиян.
Министру туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами. "Это предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. И позволит значительно увеличить турпотоки между государствами", — пояснили в Ростуризме.