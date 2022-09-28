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Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20 - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/rosturizm-1819975999.html
Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20
Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20 - РИА Новости, 28.09.2022
Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20
Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:01
2022-09-28T11:44
туризм
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
оаэ
индонезия
саудовская аравия
новости - туризм
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале."На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", — написала она.В пресс-службе Ростуризма также добавили, что на полях мероприятия Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Так, с министром туризма и креативной экономики Индонезии она обсудила вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами и предложила рассмотреть возможность запуска группового безвизового режима для путешественников, желающих посетить Россию.На встрече с министром экономики ОАЭ обсуждались вопросы возможного увеличения авиасообщения между странами и повышение доступности финансовых услуг для россиян.Министру туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами. "Это предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. И позволит значительно увеличить турпотоки между государствами", — пояснили в Ростуризме.
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туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), оаэ, индонезия, саудовская аравия, новости - туризм
Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ОАЭ, Индонезия, Саудовская Аравия, Новости - Туризм
11:01 28.09.2022 (обновлено: 11:44 28.09.2022)
 
Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20

Ростуризм с коллегами из стран G20 прорабатывает вопросы виз, транспорта и финсервисов

© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Ростуризм
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", — написала она.
В пресс-службе Ростуризма также добавили, что на полях мероприятия Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Так, с министром туризма и креативной экономики Индонезии она обсудила вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами и предложила рассмотреть возможность запуска группового безвизового режима для путешественников, желающих посетить Россию.
На встрече с министром экономики ОАЭ обсуждались вопросы возможного увеличения авиасообщения между странами и повышение доступности финансовых услуг для россиян.
Министру туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами. "Это предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. И позволит значительно увеличить турпотоки между государствами", — пояснили в Ростуризме.
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ТуризмТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ОАЭИндонезияСаудовская АравияНовости - Туризм
 
 
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