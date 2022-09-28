https://ria.ru/20220928/rosturizm-1819975999.html

Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20

Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20 - РИА Новости, 28.09.2022

Догузова обозначила позицию России на встрече министров туризма G20

Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:01

2022-09-28T11:01

2022-09-28T11:44

туризм

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

оаэ

индонезия

саудовская аравия

новости - туризм

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы: визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале."На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", — написала она.В пресс-службе Ростуризма также добавили, что на полях мероприятия Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Так, с министром туризма и креативной экономики Индонезии она обсудила вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами и предложила рассмотреть возможность запуска группового безвизового режима для путешественников, желающих посетить Россию.На встрече с министром экономики ОАЭ обсуждались вопросы возможного увеличения авиасообщения между странами и повышение доступности финансовых услуг для россиян.Министру туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами. "Это предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. И позволит значительно увеличить турпотоки между государствами", — пояснили в Ростуризме.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

оаэ

индонезия

саудовская аравия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), оаэ, индонезия, саудовская аравия, новости - туризм