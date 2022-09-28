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Годовой план по ремонту кровель домов в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 28.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220928/remont-1820111906.html
Годовой план по ремонту кровель домов в Подмосковье выполнен на 81%
Годовой план по ремонту кровель домов в Подмосковье выполнен на 81% - РИА Новости, 28.09.2022
Годовой план по ремонту кровель домов в Подмосковье выполнен на 81%
Годовой план по ремонту кровель в многоквартирных домах Московской области выполнен на 81%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:25
2022-09-28T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту кровель в многоквартирных домах Московской области выполнен на 81%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства региона.Согласно справке пресс-службы, в текущем году запланировано отремонтировать 935 кровель."С начала года нашей подведомственной организацией Фондом капитального ремонта Московской области отремонтировано 760 кровель. Таким образом, план 2022 года по кровлям выполнен на 81%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.Он напомнил, что после завершения работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.
https://ria.ru/20220914/remont-1816791430.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
16:25 28.09.2022
 

Годовой план по ремонту кровель домов в Подмосковье выполнен на 81%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРемонт крыши
Ремонт крыши - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ремонт крыши. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту кровель в многоквартирных домах Московской области выполнен на 81%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства региона.
Согласно справке пресс-службы, в текущем году запланировано отремонтировать 935 кровель.
"С начала года нашей подведомственной организацией Фондом капитального ремонта Московской области отремонтировано 760 кровель. Таким образом, план 2022 года по кровлям выполнен на 81%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.
Он напомнил, что после завершения работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44% - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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