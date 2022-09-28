https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html
Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы
Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы - РИА Новости, 28.09.2022
Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:36
2022-09-28T12:36
2022-09-28T12:36
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Начались мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, их общая площадь 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполним весь комплекс необходимых работ, проведем ремонт водопропускного сооружения", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6-3,8 метра."Главной задачей является сохранение рекреационной функции прудов, поэтому будет насыпано природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб. Берега укрепим щебнем и галькой, откос продолжим под водой, чтобы минимизировать зарастание. Обустроим три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров", - рассказал заммэра.Бирюков напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начались мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, их общая площадь 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполним весь комплекс необходимых работ, проведем ремонт водопропускного сооружения", - заявил Бирюков
.
Он подчеркнул, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6-3,8 метра.
"Главной задачей является сохранение рекреационной функции прудов, поэтому будет насыпано природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб. Берега укрепим щебнем и галькой, откос продолжим под водой, чтобы минимизировать зарастание. Обустроим три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров", - рассказал заммэра.
Бирюков напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.