https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html

Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы

Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы - РИА Новости, 28.09.2022

Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:36

2022-09-28T12:36

2022-09-28T12:36

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Начались мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, их общая площадь 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполним весь комплекс необходимых работ, проведем ремонт водопропускного сооружения", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6-3,8 метра."Главной задачей является сохранение рекреационной функции прудов, поэтому будет насыпано природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб. Берега укрепим щебнем и галькой, откос продолжим под водой, чтобы минимизировать зарастание. Обустроим три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров", - рассказал заммэра.Бирюков напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

https://realty.ria.ru/20220928/remont-1819874491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество