https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву - РИА Новости, 28.09.2022
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:39
2022-09-28T17:39
2022-09-28T17:47
специальная военная операция на украине
россия
в мире
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_c616f53d1d6ee970c31b690b0ddeb1d2.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило министерство иностранных дел России."Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В этой связи ведомство указало, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение", сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также на заключение международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года."Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ff7e05ec9e9ac97641d92883acc5e8b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:39 28.09.2022 (обновлено: 17:47 28.09.2022)
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
МИД: жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали осознанный выбор в пользу России