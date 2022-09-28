https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву

МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву - РИА Новости, 28.09.2022

МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:39

2022-09-28T17:39

2022-09-28T17:47

специальная военная операция на украине

россия

в мире

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_c616f53d1d6ee970c31b690b0ddeb1d2.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило министерство иностранных дел России."Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В этой связи ведомство указало, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение", сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также на заключение международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года."Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)