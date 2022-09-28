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МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву - РИА Новости, 28.09.2022
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:39
2022-09-28T17:47
специальная военная операция на украине
россия
в мире
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило министерство иностранных дел России."Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В этой связи ведомство указало, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение", сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также на заключение международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года."Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отмечается в сообщении.
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россия, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:39 28.09.2022 (обновлено: 17:47 28.09.2022)
 
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву

МИД: жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали осознанный выбор в пользу России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявило министерство иностранных дел России.
"Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В этой связи ведомство указало, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение", сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также на заключение международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года.
"Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отмечается в сообщении.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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