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Сальдо назвал обвинения Киева за организацию референдумов ничтожными
Сальдо назвал обвинения Киева за организацию референдумов ничтожными - РИА Новости, 28.09.2022
Сальдо назвал обвинения Киева за организацию референдумов ничтожными
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо назвал предъявленные ему обвинения со стороны киевских властей за организацию референдума в Херсонской... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:22
2022-09-28T18:22
2022-09-28T18:22
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владимир сальдо
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владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо назвал предъявленные ему обвинения со стороны киевских властей за организацию референдума в Херсонской области юридически ничтожными.Ранее в среду Служба безопасности Украины предъявила обвинения еще 16 организаторам референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе Владимиру Сальдо, они подозреваются в коллаборационной деятельности."Предъявление "киевским гестапо" мне и моим товарищам в ДНР, ЛНР и Запорожской области обвинения за проведение референдумов юридически ничтожно и не может иметь никаких правовых последствий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он отметил, что "потуги украинских неонацистов таким образом хоть как-то отреагировать на вхождение четырёх регионов в состав великой России просто смехотворны". Администрация Херсонской области и он лично продолжают работу, добавил Сальдо.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html
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В мире, ЖКХ, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Путин, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
Сальдо назвал обвинения Киева за организацию референдумов ничтожными
Сальдо назвал обвинения Киева за организацию референдумов юридически ничтожными