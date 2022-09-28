В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума
В Запорожской области подготовили обращение с просьбой поддержать результат референдума
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже сегодня, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Обращение подготовлено. Это будет как письменное юридически оформленное обращение к президенту Российской Федерации, так и отдельно видеообращение главы нашего региона. Как только будут окончательно утверждены все итоги референдума, сразу последует обращение. Мы ожидаем, что это произойдет уже сегодня", - сказал РИА Новости Рогов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.