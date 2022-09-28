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В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/referendum-1820017587.html
В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума
В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума
Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:57
2022-09-28T11:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже сегодня, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Обращение подготовлено. Это будет как письменное юридически оформленное обращение к президенту Российской Федерации, так и отдельно видеообращение главы нашего региона. Как только будут окончательно утверждены все итоги референдума, сразу последует обращение. Мы ожидаем, что это произойдет уже сегодня", - сказал РИА Новости Рогов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Рогов, Россия
11:57 28.09.2022
 
В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума

В Запорожской области подготовили обращение с просьбой поддержать результат референдума

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже сегодня, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Обращение подготовлено. Это будет как письменное юридически оформленное обращение к президенту Российской Федерации, так и отдельно видеообращение главы нашего региона. Как только будут окончательно утверждены все итоги референдума, сразу последует обращение. Мы ожидаем, что это произойдет уже сегодня", - сказал РИА Новости Рогов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир РоговРоссия
 
 
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