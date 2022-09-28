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В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума

В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022

В Запорожской области подготовили обращение по итогам референдума

Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:57

2022-09-28T11:57

2022-09-28T11:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Обращение с просьбой поддержать результаты референдума в Запорожской области о присоединении к Российской Федерации подготовлено, отправить его планируется уже сегодня, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Обращение подготовлено. Это будет как письменное юридически оформленное обращение к президенту Российской Федерации, так и отдельно видеообращение главы нашего региона. Как только будут окончательно утверждены все итоги референдума, сразу последует обращение. Мы ожидаем, что это произойдет уже сегодня", - сказал РИА Новости Рогов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир рогов, россия