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Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/referendum-1819990120.html
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму
Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:21
2022-09-28T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир константинов
республика крым
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к разрушению установленной Западом системы власти на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию", - сказал Константинов агентству. По его словам, на Украине запущен процесс разрушения власти, взращенной Западом.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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в мире, украина, россия, владимир константинов, республика крым, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
10:21 28.09.2022
 
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму

Спикер парламента Крыма Константинов: референдумы разрушат власть Запада на Украине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к разрушению установленной Западом системы власти на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию", - сказал Константинов агентству. По его словам, на Украине запущен процесс разрушения власти, взращенной Западом.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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