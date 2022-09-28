https://ria.ru/20220928/referendum-1819990120.html

Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму

Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022

Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму

Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:21

2022-09-28T10:21

2022-09-28T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир константинов

республика крым

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819911734_0:128:3214:1936_1920x0_80_0_0_14dd1dbfb6ce9266c8ba7f96bc757fb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к разрушению установленной Западом системы власти на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию", - сказал Константинов агентству. По его словам, на Украине запущен процесс разрушения власти, взращенной Западом.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир константинов, республика крым, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях