https://ria.ru/20220928/referendum-1819990120.html
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022
Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму
Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:21
2022-09-28T10:21
2022-09-28T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир константинов
республика крым
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Референдумы, проведенные в Херсонской и Запорожской областях, станут поводом для жителей других регионов задуматься о будущем в составе России и приведут к разрушению установленной Западом системы власти на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию", - сказал Константинов агентству. По его словам, на Украине запущен процесс разрушения власти, взращенной Западом.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
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Референдумы запустили процесс разрушения власти на Украине, заявили в Крыму
Спикер парламента Крыма Константинов: референдумы разрушат власть Запада на Украине