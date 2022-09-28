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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 28.09.2022
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 28.09.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило в среду южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:30
2022-09-28T13:35
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. КНДР совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило в среду южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.Отмечается, что это второе ракетное испытание КНДР за последние три дня. Так, 25 сентября состоялось испытание баллистической ракеты малого радиуса действия в районе уезда Тхэчхон.Нынешние испытания ракет в КНДР проходят на фоне военно-морских учений США и Южной Кореи в Желтом море, в которых задействованы атомный авианосец "Рональд Рейган", а также около 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка Annapolis и южнокорейский эсминец "Соэ Рю Сон Рён" с электронной системой "Иджис" (Aegis).Сейчас в Южной Корее размещены около 28,5 тысячи американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.В воскресенье Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявило Северной Корее протест.США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
12:30 28.09.2022 (обновлено: 13:35 28.09.2022)
 
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР второй раз за три дня совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. КНДР совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило в среду южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Отмечается, что это второе ракетное испытание КНДР за последние три дня. Так, 25 сентября состоялось испытание баллистической ракеты малого радиуса действия в районе уезда Тхэчхон.
Нынешние испытания ракет в КНДР проходят на фоне военно-морских учений США и Южной Кореи в Желтом море, в которых задействованы атомный авианосец "Рональд Рейган", а также около 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка Annapolis и южнокорейский эсминец "Соэ Рю Сон Рён" с электронной системой "Иджис" (Aegis).
Сейчас в Южной Корее размещены около 28,5 тысячи американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР
В воскресенье Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявило Северной Корее протест.
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.
 
В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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