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Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных
Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных
Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:27
2022-09-28T16:27
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
частичная мобилизация в россии
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ЧЕРКЕССК, 28 сен – РИА Новости. Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне.Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по реализации указа о частичной мобилизации, в рамках которого поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных.Глава республики поставил задачу перед всеми ответственными лицами уделить первостепенное внимание соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации.По словам Темрезова, уже сегодня каждое обращение рассматривается в обязательном порядке и находится на контроле главы региона.
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рашид темрезов, общество, частичная мобилизация в россии
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Общество, Частичная мобилизация в России
16:27 28.09.2022
 

Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 28 сен – РИА Новости. Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне.
Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по реализации указа о частичной мобилизации, в рамках которого поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных.
"Через органы социальной защиты, глав муниципалитетов, поселков и аулов мы должны знать каждую семью, все их проблемы индивидуально, вопросы с садиками, здоровьем и так далее", - написал Темрезов в социальных сетях.
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
Глава республики поставил задачу перед всеми ответственными лицами уделить первостепенное внимание соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации.
По словам Темрезова, уже сегодня каждое обращение рассматривается в обязательном порядке и находится на контроле главы региона.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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