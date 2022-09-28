Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
ЧЕРКЕССК, 28 сен – РИА Новости. Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне.
Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по реализации указа о частичной мобилизации, в рамках которого поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных.
"Через органы социальной защиты, глав муниципалитетов, поселков и аулов мы должны знать каждую семью, все их проблемы индивидуально, вопросы с садиками, здоровьем и так далее", - написал Темрезов в социальных сетях.
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации
Глава республики поставил задачу перед всеми ответственными лицами уделить первостепенное внимание соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации.
По словам Темрезова, уже сегодня каждое обращение рассматривается в обязательном порядке и находится на контроле главы региона.