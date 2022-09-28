https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html

Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных

Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных

Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:27

2022-09-28T16:27

2022-09-28T16:27

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

частичная мобилизация в россии

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ЧЕРКЕССК, 28 сен – РИА Новости. Глава КЧР поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных на должном уровне.Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по реализации указа о частичной мобилизации, в рамках которого поручил организовать адресную работу с семьями мобилизованных.Глава республики поставил задачу перед всеми ответственными лицами уделить первостепенное внимание соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации.По словам Темрезова, уже сегодня каждое обращение рассматривается в обязательном порядке и находится на контроле главы региона.

https://ria.ru/20220805/pomosch-1807499841.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, общество, частичная мобилизация в россии