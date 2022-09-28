https://ria.ru/20220928/putin-1820034284.html

Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области

Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области - РИА Новости, 28.09.2022

Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, будут затрагиваться вопросы, связанные с развитием... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:47

2022-09-28T12:47

2022-09-28T12:47

политика

андрей бочаров

владимир путин

волгоградская область

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, будут затрагиваться вопросы, связанные с развитием региона, а также мобилизационная тематика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из публичного будет сегодня общение с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Традиционно Путин занимается региональной тематикой. Разные вопросы, связанные с развитием региона, конечно, наверняка и мобилизационная тематика, все это будет затрагиваться", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220928/grossi-1820032770.html

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политика, андрей бочаров, владимир путин, волгоградская область, россия