https://ria.ru/20220928/putin-1820034284.html
Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области
Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области - РИА Новости, 28.09.2022
Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, будут затрагиваться вопросы, связанные с развитием... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:47
2022-09-28T12:47
2022-09-28T12:47
политика
андрей бочаров
владимир путин
волгоградская область
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, будут затрагиваться вопросы, связанные с развитием региона, а также мобилизационная тематика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из публичного будет сегодня общение с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Традиционно Путин занимается региональной тематикой. Разные вопросы, связанные с развитием региона, конечно, наверняка и мобилизационная тематика, все это будет затрагиваться", - сказал Песков журналистам в среду.
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политика, андрей бочаров, владимир путин, волгоградская область, россия
Политика, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Волгоградская область, Россия
Путин проведет встречу с губернатором Волгоградской области
Песков: Путин в среду встретится с губернатором Волгоградской области Бочаровым