https://ria.ru/20220928/puteshestviya-1820118920.html
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту - РИА Новости, 28.09.2022
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту
Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
2022-09-28T19:28
туризм
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пассажиры
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира."Так бывает: на этот конкретный рейс приобрели билеты три человека, полетели двое. На международных рейсах в Иркутск пассажиропоток стабильный, отменять их авиакомпания не планирует", — сказала представитель перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилось видео из салона самолета S7, на котором видно, что на борту лайнера во время полета находится только два пассажира, мужчина и ребенок.В компании уточнили, что самолет летел из киргизской столицы Бишкека в Иркутск.
https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, пассажиры
17:42 28.09.2022 (обновлено: 19:28 28.09.2022)
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту
В S7 прокомментировали видео с двумя пассажирами на борту: "Так бывает"