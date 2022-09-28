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В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/puteshestviya-1820118920.html
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту - РИА Новости, 28.09.2022
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту
Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T19:28
туризм
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пассажиры
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира."Так бывает: на этот конкретный рейс приобрели билеты три человека, полетели двое. На международных рейсах в Иркутск пассажиропоток стабильный, отменять их авиакомпания не планирует", — сказала представитель перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилось видео из салона самолета S7, на котором видно, что на борту лайнера во время полета находится только два пассажира, мужчина и ребенок.В компании уточнили, что самолет летел из киргизской столицы Бишкека в Иркутск.
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туризм, новости - туризм, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, пассажиры
17:42 28.09.2022 (обновлено: 19:28 28.09.2022)
 
В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту

В S7 прокомментировали видео с двумя пассажирами на борту: "Так бывает"

Кадр видео, снятого пассажиром рейса S7 Airlines из Бишкека в Иркутск
Кадр видео, снятого пассажиром рейса S7 Airlines из Бишкека в Иркутск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира.
"Так бывает: на этот конкретный рейс приобрели билеты три человека, полетели двое. На международных рейсах в Иркутск пассажиропоток стабильный, отменять их авиакомпания не планирует", — сказала представитель перевозчика.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео из салона самолета S7, на котором видно, что на борту лайнера во время полета находится только два пассажира, мужчина и ребенок.
В компании уточнили, что самолет летел из киргизской столицы Бишкека в Иркутск.
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