https://ria.ru/20220928/puteshestviya-1820118920.html

В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту

В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту - РИА Новости, 28.09.2022

В S7 прокомментировали видео самолета с двумя пассажирами на борту

Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

2022-09-28T19:28

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прокомментировала РИА Новости видео, на котором в самолете летят всего два пассажира."Так бывает: на этот конкретный рейс приобрели билеты три человека, полетели двое. На международных рейсах в Иркутск пассажиропоток стабильный, отменять их авиакомпания не планирует", — сказала представитель перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилось видео из салона самолета S7, на котором видно, что на борту лайнера во время полета находится только два пассажира, мужчина и ребенок.В компании уточнили, что самолет летел из киргизской столицы Бишкека в Иркутск.

https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пассажиры