https://ria.ru/20220928/puteshestviya-1820034742.html

Турбизнес попросил Ростуризм разъяснить правила выезда граждан за рубеж

Турбизнес попросил Ростуризм разъяснить правила выезда граждан за рубеж - РИА Новости, 28.09.2022

Турбизнес попросил Ростуризм разъяснить правила выезда граждан за рубеж

Российский союз туриндустрии (РСТ) в связи с частичной мобилизацией обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о содействии в появлении... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:40

туризм

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

зарина догузова

туристы

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) в связи с частичной мобилизацией обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о содействии в появлении официальных разъяснений о правилах выезда россиян за рубеж и поездок по стране, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Представители отрасли просят определить понятные правила покупки путевок для россиян, которые формально подпадают под мобилизационный резерв.В РСТ отмечают, что необходимы не точечные, а централизованные разъяснения от уполномоченных на то органов госвласти. "Мы понимаем, что часть вопросов носят межотраслевой комплексный характер", — уточняют в союзе. Тем не менее, согласно письму, "формальная неопределенность и отсутствие понятных простым гражданам правил поведения в текущей ситуации" могут привести к негативным последствиям в туриндустрии."Туристы, которые уже забронировали гостиницы, не могут понять, возможно ли путешествия, есть ли основания для отказа от туруслуг и каков порядок", — добавили в РСТ, уточнив, что, по мнению союза, россияне могут начать аннулирование поездок. Продажи новых туров, по данным организации, упали за последнюю неделю на 30-40 процентов.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. В начале недели в Минобороны РФ сообщили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), зарина догузова, туристы