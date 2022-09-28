https://ria.ru/20220928/pushilin-1820119959.html
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:43
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
рамзан кадыров
донецкая народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни."За личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности, значительный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой наградить орденом Кадырова Пушилина Дениса Владимировича, Главу Донецкой Народной Республики", - написано в указе за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.
https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня)
16:42 28.09.2022 (обновлено: 16:43 28.09.2022)
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца
Глава ДНР Пушилин стал кавалером чеченского ордена Кадырова