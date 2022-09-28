https://ria.ru/20220928/pushilin-1820119959.html

Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца

Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца - РИА Новости, 28.09.2022

Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:43

специальная военная операция на украине

общество

денис пушилин

рамзан кадыров

донецкая народная республика

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни."За личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности, значительный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой наградить орденом Кадырова Пушилина Дениса Владимировича, Главу Донецкой Народной Республики", - написано в указе за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.

https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, денис пушилин, рамзан кадыров, донецкая народная республика, россия, чеченская республика (чечня)