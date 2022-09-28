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Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/pushilin-1820119959.html
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:43
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
рамзан кадыров
донецкая народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни."За личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности, значительный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой наградить орденом Кадырова Пушилина Дениса Владимировича, Главу Донецкой Народной Республики", - написано в указе за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.
https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html
донецкая народная республика
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общество, денис пушилин, рамзан кадыров, донецкая народная республика, россия, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня)
16:42 28.09.2022 (обновлено: 16:43 28.09.2022)
 
Кадыров наградил Пушилина орденом имени своего отца

Глава ДНР Пушилин стал кавалером чеченского ордена Кадырова

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин награжден Орденом Кадырова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни.
"За личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности, значительный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой наградить орденом Кадырова Пушилина Дениса Владимировича, Главу Донецкой Народной Республики", - написано в указе за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.
Церемония вручения награды Героя ЛНР Рамзану Кадырову - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:12Специальная военная операция на Украине
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДенис ПушилинРамзан КадыровДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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