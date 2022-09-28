12:48 28.09.2022 (обновлено: 14:07 28.09.2022)
В ЯНАО организовали четыре крупных пункта сбора мобилизованных
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба губернатора ЯНАО / Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время посещения пункта сбора мобилизованных граждан в Салехарде
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время посещения пункта сбора мобилизованных граждан в Салехарде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Четыре крупных пункта сбора мобилизованных организованы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
На одном из таких пунктов в Салехарде побывал губернатор региона Дмитрий Артюхов. Такие же пункты сбора организованы еще в трех муниципалитетах – Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое.
"Пункт в Салехарде, где будут собираться мобилизованные ямальцы, оборудован в кратчайшие сроки и снабжен всем необходимым для комфортного пребывания. Предусмотрены спальные места, у каждого есть возможность зарядить телефон и воспользоваться wi-fi. Будет обеспечено горячее питание – заключен договор с поставщиком. В комнате отдыха – книги, телевизор, настольные игры. Желающие смогут посещать тренажерный зал, который находится в здании. Есть возможность в любое время перекусить – в залах предусмотрены кулеры, чайники, закуски", - говорится в сообщении.
Все пункты сбора круглосуточно охраняются.
"Ребятам предстоит благородная, но непростая миссия. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы им было максимально комфортно нести службу, чтобы они знали – за ними стоит весь Ямал. Сплочение ради нашего будущего – то, что всегда отличало россиян", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Власти уточняют, что на пункте призыва каждый мобилизованный может оформить заявление на региональную выплату в 300 тысяч рублей.