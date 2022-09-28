В ЯНАО организовали четыре крупных пункта сбора мобилизованных

"Пункт в Салехарде, где будут собираться мобилизованные ямальцы, оборудован в кратчайшие сроки и снабжен всем необходимым для комфортного пребывания. Предусмотрены спальные места, у каждого есть возможность зарядить телефон и воспользоваться wi-fi. Будет обеспечено горячее питание – заключен договор с поставщиком. В комнате отдыха – книги, телевизор, настольные игры. Желающие смогут посещать тренажерный зал, который находится в здании. Есть возможность в любое время перекусить – в залах предусмотрены кулеры, чайники, закуски", - говорится в сообщении.