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Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера
Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера - РИА Новости, 28.09.2022
Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда с назначением премьером... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:09
2022-09-28T15:09
2022-09-28T15:09
саудовская аравия
михаил мишустин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда с назначением премьером этой страны, сообщается на сайте кабмина.Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз во вторник вечером назначил вместо себя премьер-министром своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Салмана."Убежден, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных и партнёрских российско-саудовских отношений. Подтверждаю готовность к конструктивной совместной работе в целях наращивания торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам РФ и Королевства Саудовская Аравия. Желаю Вам, Ваше Королевское Высочество, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в телеграмме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, михаил мишустин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), россия
Саудовская Аравия, Михаил Мишустин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Россия
Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера
Мишустин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера