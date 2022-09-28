https://ria.ru/20220928/prints-1820081639.html

Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера

Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера - РИА Новости, 28.09.2022

Мишустин поздравил принца Саудовской Аравии с назначением на пост премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда с назначением премьером... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:09

2022-09-28T15:09

2022-09-28T15:09

саудовская аравия

михаил мишустин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда с назначением премьером этой страны, сообщается на сайте кабмина.Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз во вторник вечером назначил вместо себя премьер-министром своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Салмана."Убежден, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных и партнёрских российско-саудовских отношений. Подтверждаю готовность к конструктивной совместной работе в целях наращивания торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам РФ и Королевства Саудовская Аравия. Желаю Вам, Ваше Королевское Высочество, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20220922/plennye-1818817112.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саудовская аравия, михаил мишустин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), россия