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Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения

Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения - РИА Новости, 28.09.2022

Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения

С начала года в Московской области работает мобильное приложение главного управления содержаний территорий (ГУСТ). С его помощью жители могут удобно заявить о... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:55

2022-09-28T19:55

2022-09-28T19:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. С начала года в Московской области работает мобильное приложение главного управления содержаний территорий (ГУСТ). С его помощью жители могут удобно заявить о любых коммунальных проблемах, сообщил телеканал "360".Приложение регулярно обновляется и пополняется новыми функциями, отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.Благодаря сервису все жалобы быстро доходят до ответственных лиц, а инспекторы могут эффективно контролировать надлежащее содержание дворовых и общественных территорий.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)