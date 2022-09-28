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Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения
Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения - РИА Новости, 28.09.2022
Коммунальные проблемы в МО стали выявлять быстрее с помощью приложения
С начала года в Московской области работает мобильное приложение главного управления содержаний территорий (ГУСТ). С его помощью жители могут удобно заявить о... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:55
2022-09-28T19:55
2022-09-28T19:55
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. С начала года в Московской области работает мобильное приложение главного управления содержаний территорий (ГУСТ). С его помощью жители могут удобно заявить о любых коммунальных проблемах, сообщил телеканал "360".Приложение регулярно обновляется и пополняется новыми функциями, отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.Благодаря сервису все жалобы быстро доходят до ответственных лиц, а инспекторы могут эффективно контролировать надлежащее содержание дворовых и общественных территорий.
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