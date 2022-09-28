https://ria.ru/20220928/povestka-1820096171.html
Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой
Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой - РИА Новости, 28.09.2022
Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой
Отсутствие уведомления об инвалидности стало причиной того, что жителю Нижнего Новгорода, который передвигается на инвалидной коляске, принесли повестку о... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:47
2022-09-28T15:47
2022-09-28T16:18
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
нижний новгород
нижегородская область
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Отсутствие уведомления об инвалидности стало причиной того, что жителю Нижнего Новгорода, который передвигается на инвалидной коляске, принесли повестку о мобилизации, сообщили журналистам в военкомате Нижегородской области.Ранее в местном Telegram-канале было опубликовано интервью с нижегородским инвалидом, к которому пришли сотрудники военкомата Ленинского района с повесткой и "велели явиться с вещами для дальнейшей отправки в войска". Мужчина рассказал, что в 2009-2010 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, несколько лет назад получил травму позвоночника и теперь передвигается на инвалидной коляске. После беседы с гостями мужчине сказали предоставить в военкомат справку об инвалидности."Этот инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Обращаем ваше внимание на то, что повестка гражданину не была вручена. Мобилизации он не подлежит", - сообщили в областном военкомате.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:47 28.09.2022 (обновлено: 16:18 28.09.2022)
Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой
Нижегородский военкомат объяснил выдачу повестки колясочнику тем, что не знал о его травме