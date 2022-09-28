https://ria.ru/20220928/povestka-1820096171.html

Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой

Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой - РИА Новости, 28.09.2022

Нижегородский военкомат объяснил, почему к колясочнику пришли с повесткой

Отсутствие уведомления об инвалидности стало причиной того, что жителю Нижнего Новгорода, который передвигается на инвалидной коляске, принесли повестку о... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:47

2022-09-28T15:47

2022-09-28T16:18

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

нижний новгород

нижегородская область

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Отсутствие уведомления об инвалидности стало причиной того, что жителю Нижнего Новгорода, который передвигается на инвалидной коляске, принесли повестку о мобилизации, сообщили журналистам в военкомате Нижегородской области.Ранее в местном Telegram-канале было опубликовано интервью с нижегородским инвалидом, к которому пришли сотрудники военкомата Ленинского района с повесткой и "велели явиться с вещами для дальнейшей отправки в войска". Мужчина рассказал, что в 2009-2010 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, несколько лет назад получил травму позвоночника и теперь передвигается на инвалидной коляске. После беседы с гостями мужчине сказали предоставить в военкомат справку об инвалидности."Этот инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Обращаем ваше внимание на то, что повестка гражданину не была вручена. Мобилизации он не подлежит", - сообщили в областном военкомате.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, нижний новгород, нижегородская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф