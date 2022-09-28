https://ria.ru/20220928/povestka-1820087206.html

Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке

Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке - РИА Новости, 28.09.2022

Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке

Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:20

2022-09-28T15:20

2022-09-28T16:12

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

москва

общество

сергей собянин

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, работники комиссариатов вместе с городскими службами уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных, а также проверили, соответствуют ли уже отправленные повестки указам президента и приказам Минобороны.Мэр уточнил, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.Ранее главы большинства российских регионов потребовали от руководителей призывных комиссий, чтобы частичная мобилизация на местах проходила строго по объявленным президентом критериям. Они призвали исправлять ошибки при призыве, применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Наиболее резонансные инциденты происходили в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719283.html

https://ria.ru/20220926/uchitel-1819591635.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, москва, общество, сергей собянин, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу