15:20 28.09.2022 (обновлено: 16:12 28.09.2022)
Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке
Мэр Собянин заявил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки
В России объявлена частичная мобилизация
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, работники комиссариатов вместе с городскими службами уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных, а также проверили, соответствуют ли уже отправленные повестки указам президента и приказам Минобороны.
"По результатам данной работы военкоматами разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных", — подчеркнул Собянин.
Мэр уточнил, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.
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Ранее главы большинства российских регионов потребовали от руководителей призывных комиссий, чтобы частичная мобилизация на местах проходила строго по объявленным президентом критериям. Они призвали исправлять ошибки при призыве, применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Наиболее резонансные инциденты происходили в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
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