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Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/povestka-1820087206.html
Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке
Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке - РИА Новости, 28.09.2022
Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке
Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:20
2022-09-28T16:12
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
москва
общество
сергей собянин
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, работники комиссариатов вместе с городскими службами уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных, а также проверили, соответствуют ли уже отправленные повестки указам президента и приказам Минобороны.Мэр уточнил, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.Ранее главы большинства российских регионов потребовали от руководителей призывных комиссий, чтобы частичная мобилизация на местах проходила строго по объявленным президентом критериям. Они призвали исправлять ошибки при призыве, применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Наиболее резонансные инциденты происходили в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719283.html
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частичная мобилизация в россии, москва, общество, сергей собянин, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Москва, Общество, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
15:20 28.09.2022 (обновлено: 16:12 28.09.2022)
 
Московские военкоматы отозвали повестки, выписанные по ошибке

Мэр Собянин заявил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России объявлена частичная мобилизация
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники столичных военкоматов провели дополнительную проверку и разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, работники комиссариатов вместе с городскими службами уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных, а также проверили, соответствуют ли уже отправленные повестки указам президента и приказам Минобороны.

"По результатам данной работы военкоматами разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных", — подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.
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Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииМоскваОбществоСергей СобянинВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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