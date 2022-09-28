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СМИ: главы минэнерго 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на газ - РИА Новости, 28.09.2022
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СМИ: главы минэнерго 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на газ
СМИ: главы минэнерго 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на газ - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: главы минэнерго 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на газ
Министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:19
2022-09-28T10:19
в мире
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения, сообщила в среду бельгийская газета LeSoir.Согласно документу, введение потолка цен "не должно ограничиваться импортом из определенных стран".Ранее Еврокомиссия выступала за введение ценовых ограничений только на газ из России, но министры не поддержали такой подход. "Введение потолка цен может быть организовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу, одновременно способствуя достижению общей задачи по снижению спроса на газ. Введение потолка цен должно оставаться приоритетом", - говорится в совместном послании.Европейские министры призвали Еврокомиссию как можно быстрее подготовить соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече ЕС в Брюсселе.Предлагаемые меры должны помочь правительствам европейских стран справиться с инфляционным давлением, подготовиться к возможным перебоям с поставками и ограничить сверхприбыли энергетических компаний.Обращение поддержали министры Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении.До сих пор, по данным бельгийской газеты, Еврокомиссия не представила соответствующее предложение. В среду постпреды ЕС должны обсудить другие инициативы, касающиеся возможности использования средств энергетических компаний, а также сокращение потребления электричества.
https://ria.ru/20220928/intsidenty-1819977697.html
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в мире, евросоюз, россия
В мире, Евросоюз, Россия
10:19 28.09.2022
 
СМИ: главы минэнерго 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на газ

LeSoir: министры энергетики 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на импортный газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения, сообщила в среду бельгийская газета LeSoir.
Согласно документу, введение потолка цен "не должно ограничиваться импортом из определенных стран".
Ранее Еврокомиссия выступала за введение ценовых ограничений только на газ из России, но министры не поддержали такой подход. "Введение потолка цен может быть организовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу, одновременно способствуя достижению общей задачи по снижению спроса на газ. Введение потолка цен должно оставаться приоритетом", - говорится в совместном послании.
Европейские министры призвали Еврокомиссию как можно быстрее подготовить соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече ЕС в Брюсселе.
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Обращение поддержали министры Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении.
До сих пор, по данным бельгийской газеты, Еврокомиссия не представила соответствующее предложение. В среду постпреды ЕС должны обсудить другие инициативы, касающиеся возможности использования средств энергетических компаний, а также сокращение потребления электричества.
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