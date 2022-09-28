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Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:23
2022-09-28T18:23
в мире
германия
балтийское море
северный поток
природный газ
авария на "северных потоках"
россия
дания
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства окружающей среды ФРГ.По его словам, это следует из опыта работ на Северном море. "После бурения скважин для нефтегазовой промышленности там также происходили утечки метана, после чего не было доказано никаких непосредственных последствий для морской среды", - пояснил собеседник агентства.Вместе с тем, по его словам, метан, который является основным компонентом природного газа, значительно более вреден для климата, чем CO2.
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в мире, германия, балтийское море, северный поток, природный газ, авария на "северных потоках", россия, дания
В мире, Германия, Балтийское море, Северный поток, Природный газ, Авария на "Северных потоках", Россия, Дания
18:23 28.09.2022
 
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"

Власти Германии: утечки из "Северных потоков" не несут большого риска для экологии Балтики

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства окружающей среды ФРГ.
"Согласно текущим сведениям, утечки из трубопроводов "Северного потока" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря", - отметил представитель ведомства.
По его словам, это следует из опыта работ на Северном море. "После бурения скважин для нефтегазовой промышленности там также происходили утечки метана, после чего не было доказано никаких непосредственных последствий для морской среды", - пояснил собеседник агентства.
Вместе с тем, по его словам, метан, который является основным компонентом природного газа, значительно более вреден для климата, чем CO2.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
В миреГерманияБалтийское мореСеверный потокПриродный газАвария на "Северных потоках"РоссияДания
 
 
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