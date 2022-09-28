https://ria.ru/20220928/potok-1820160720.html
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:23
2022-09-28T18:23
2022-09-28T18:23
в мире
германия
балтийское море
северный поток
природный газ
авария на "северных потоках"
россия
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_0:11:960:551_1920x0_80_0_0_4e6d3ac8add6522781abd925f549622b.jpg
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства окружающей среды ФРГ.По его словам, это следует из опыта работ на Северном море. "После бурения скважин для нефтегазовой промышленности там также происходили утечки метана, после чего не было доказано никаких непосредственных последствий для морской среды", - пояснил собеседник агентства.Вместе с тем, по его словам, метан, который является основным компонентом природного газа, значительно более вреден для климата, чем CO2.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
германия
балтийское море
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_95:0:830:551_1920x0_80_0_0_d6f678f4bc8112421ea4d97033d7c447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, балтийское море, северный поток, природный газ, авария на "северных потоках", россия, дания
В мире, Германия, Балтийское море, Северный поток, Природный газ, Авария на "Северных потоках", Россия, Дания
Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Власти Германии: утечки из "Северных потоков" не несут большого риска для экологии Балтики