https://ria.ru/20220928/potok-1820160720.html

Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"

Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Власти Германии оценили риски для экологии из-за ЧП на "Северных потоках"

Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:23

2022-09-28T18:23

2022-09-28T18:23

в мире

германия

балтийское море

северный поток

природный газ

авария на "северных потоках"

россия

дания

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства окружающей среды ФРГ.По его словам, это следует из опыта работ на Северном море. "После бурения скважин для нефтегазовой промышленности там также происходили утечки метана, после чего не было доказано никаких непосредственных последствий для морской среды", - пояснил собеседник агентства.Вместе с тем, по его словам, метан, который является основным компонентом природного газа, значительно более вреден для климата, чем CO2.

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

германия

балтийское море

россия

дания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, балтийское море, северный поток, природный газ, авария на "северных потоках", россия, дания