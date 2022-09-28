https://ria.ru/20220928/potok-1820088617.html

Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"

Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"

Германия находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2",... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:25

2022-09-28T15:25

2022-09-28T15:52

германия

дания

швеция

северный поток — 2

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Германия находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ."Федеральное министерство внутренних дел, как и ведомство, отвечающее за вопросы безопасности и защиты от диверсий, находятся в тесном контакте с органами безопасности Германии, а также со своими датскими и шведскими партнерами по поводу этих событий", - говорится в сообщении регулятора.При этом отмечается, что инциденты на газопроводах не влияют на энергобезопасность Германии. Регулятор напомнил, что с начала сентября по "Северному потоку" газ не поставлялся, а "Северный поток 2" так и не был введен в эксплуатацию."Продолжается заполнение газохранилищ. Общий уровень их заполнения в Германии составляет 91,43%. Уровень газохранилища в Редене составляет 75,77%", - отметил регулятор.Отмечается также, что в сентябре в европейской газовой инфраструктуре, например, в Бельгии и Норвегии, будут проводиться многочисленные ремонтные работы. По оценке Федерального сетевого агентства, основанной в том числе на информации от участников рынка, работы по техническому обслуживанию не повлияют на безопасность энергопоставок в Германии.Временное снижение газовых потоков, связанное с проведением ремонтных работ, будет частично компенсироваться из других источников, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220928/diversiya-1820032940.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

германия

дания

швеция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

германия, дания, швеция, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"