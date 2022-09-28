https://ria.ru/20220928/potok-1820088617.html
Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"
Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"
Германия находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2",... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:25
2022-09-28T15:25
2022-09-28T15:52
германия
дания
швеция
северный поток — 2
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Германия находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ."Федеральное министерство внутренних дел, как и ведомство, отвечающее за вопросы безопасности и защиты от диверсий, находятся в тесном контакте с органами безопасности Германии, а также со своими датскими и шведскими партнерами по поводу этих событий", - говорится в сообщении регулятора.При этом отмечается, что инциденты на газопроводах не влияют на энергобезопасность Германии. Регулятор напомнил, что с начала сентября по "Северному потоку" газ не поставлялся, а "Северный поток 2" так и не был введен в эксплуатацию."Продолжается заполнение газохранилищ. Общий уровень их заполнения в Германии составляет 91,43%. Уровень газохранилища в Редене составляет 75,77%", - отметил регулятор.Отмечается также, что в сентябре в европейской газовой инфраструктуре, например, в Бельгии и Норвегии, будут проводиться многочисленные ремонтные работы. По оценке Федерального сетевого агентства, основанной в том числе на информации от участников рынка, работы по техническому обслуживанию не повлияют на безопасность энергопоставок в Германии.Временное снижение газовых потоков, связанное с проведением ремонтных работ, будет частично компенсироваться из других источников, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220928/diversiya-1820032940.html
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, дания, швеция, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Германия, Дания, Швеция, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
15:25 28.09.2022 (обновлено: 15:52 28.09.2022)
Германия контактирует с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"
Германия находится в тесном контакте с Данией и Швецией из-за ЧП на "Северных потоках"
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.
Германия находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщило
Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Федеральное министерство внутренних дел, как и ведомство, отвечающее за вопросы безопасности и защиты от диверсий, находятся в тесном контакте с органами безопасности Германии, а также со своими датскими и шведскими партнерами по поводу этих событий", - говорится в сообщении регулятора.
При этом отмечается, что инциденты на газопроводах не влияют на энергобезопасность Германии. Регулятор напомнил, что с начала сентября по "Северному потоку" газ не поставлялся, а "Северный поток 2" так и не был введен в эксплуатацию.
"Продолжается заполнение газохранилищ. Общий уровень их заполнения в Германии составляет 91,43%. Уровень газохранилища в Редене составляет 75,77%", - отметил регулятор.
Отмечается также, что в сентябре в европейской газовой инфраструктуре, например, в Бельгии
и Норвегии
, будут проводиться многочисленные ремонтные работы. По оценке Федерального сетевого агентства, основанной в том числе на информации от участников рынка, работы по техническому обслуживанию не повлияют на безопасность энергопоставок в Германии.
Временное снижение газовых потоков, связанное с проведением ремонтных работ, будет частично компенсироваться из других источников, уточнили в ведомстве.