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Минсельхоз МО отчитался о сборе урожая картофеля
Минсельхоз МО отчитался о сборе урожая картофеля - РИА Новости, 28.09.2022
Минсельхоз МО отчитался о сборе урожая картофеля
Урожай картофеля собирают в Московской области. На сегодняшний день урожай собрали с площади 6,2 тысячи гектаров – это 47% от общего объема работ, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:09
2022-09-28T16:09
2022-09-28T16:11
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Урожай картофеля собирают в Московской области. На сегодняшний день урожай собрали с площади 6,2 тысячи гектаров – это 47% от общего объема работ, сообщил телеканал "360".Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, по сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 26,7 тысячи тонн. Сейчас валовый сбор картофеля составляет 173,8 тысячи тонн.Больше всего картофеля собрано в Дмитрове – на площади 2167 гектаров. В Коломне корнеплоды собрали с 1743 гектаров. Также сбор картофеля уже завершен в Пушкино и Солнечногорске.
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