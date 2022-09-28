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В Госдуму внесли проект об универсальном пособии - РИА Новости, 28.09.2022
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В Госдуму внесли проект об универсальном пособии
В Госдуму внесли проект об универсальном пособии - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуму внесли проект об универсальном пособии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:31
2022-09-28T18:02
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет, проект доступен в электронной думской базе."Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", - отмечается в пояснительных материалах.Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавляли в Минтруде.
https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html
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общество, россия, госдума рф, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ
17:31 28.09.2022 (обновлено: 18:02 28.09.2022)
 
В Госдуму внесли проект об универсальном пособии

В Госдуму внесли проект об универсальном пособии для граждан с детьми и беременных

© Fotolia / KzenonСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Fotolia / Kzenon
Семья на прогулке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет, проект доступен в электронной думской базе.
"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", - отмечается в пояснительных материалах.
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22 сентября, 17:03
На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей
Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.
Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.
Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавляли в Минтруде.
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