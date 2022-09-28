https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html

Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса

Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса - РИА Новости, 28.09.2022

Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса

Союзное государство (СГ) России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:58

2022-09-28T16:58

2022-09-28T16:58

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

донбасс

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Союзное государство (СГ) России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев."То решение совета министров, которое принято 16 числа текущего месяца, определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства. Особо подчеркиваю, это решение согласовано президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

донбасс

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, александр лукашенко, донбасс, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев