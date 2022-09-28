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Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса
Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса
Союзное государство (СГ) России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:58
2022-09-28T16:58
2022-09-28T16:58
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
донбасс
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Союзное государство (СГ) России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев."То решение совета министров, которое принято 16 числа текущего месяца, определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства. Особо подчеркиваю, это решение согласовано президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в пресс-центре "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, донбасс, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Донбасс, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев