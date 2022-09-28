На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей
Глава Камчатки Солодов: показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%.
"Мы провели доукомплектование отдельной 40-й бригады морской пехоты. Хочу отметить, что задача практически выполнена, мы обеспечили 90% показателей, которые доведены до Камчатки", - приводит слова Солодова его пресс-служба.
Сейчас мобилизованные на Камчатке проходят боевое слаживание, подготовку и экипировку, сказали в пресс-службе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.