https://ria.ru/20220928/pokazateli-1819956573.html

На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей

На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей - РИА Новости, 28.09.2022

На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей

Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:37

2022-09-28T02:37

2022-09-28T02:37

владимир солодов

россия

камчатский край

частичная мобилизация в россии

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%.Сейчас мобилизованные на Камчатке проходят боевое слаживание, подготовку и экипировку, сказали в пресс-службе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/kamchatka-1819956407.html

россия

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир солодов, россия, камчатский край, частичная мобилизация в россии, общество