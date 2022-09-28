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На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей - РИА Новости, 28.09.2022
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На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей
На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей - РИА Новости, 28.09.2022
На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей
Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:37
2022-09-28T02:37
владимир солодов
россия
камчатский край
частичная мобилизация в россии
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%.Сейчас мобилизованные на Камчатке проходят боевое слаживание, подготовку и экипировку, сказали в пресс-службе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/kamchatka-1819956407.html
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владимир солодов, россия, камчатский край, частичная мобилизация в россии, общество
Владимир Солодов, Россия, Камчатский край, Частичная мобилизация в России, Общество
02:37 28.09.2022
 
На Камчатке мобилизовали 90 процентов от запланированных показателей

Глава Камчатки Солодов: показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского Владимир Солодов заявил, что показатели по частичной мобилизации в регионе выполнены на 90%.
"Мы провели доукомплектование отдельной 40-й бригады морской пехоты. Хочу отметить, что задача практически выполнена, мы обеспечили 90% показателей, которые доведены до Камчатки", - приводит слова Солодова его пресс-служба.
Сейчас мобилизованные на Камчатке проходят боевое слаживание, подготовку и экипировку, сказали в пресс-службе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
02:29
Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных
 
Владимир СолодовРоссияКамчатский крайЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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