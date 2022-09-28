https://ria.ru/20220928/pogoda-1819969411.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 28.09.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:12

2022-09-28T08:12

2022-09-28T08:12

погода

елена волосюк

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому погода ожидается пасмурная, сырая, с температурой ниже средних многолетних значений."На фоне преобладания облачной погоды местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице около плюс 10 градусов, в столичном регионе – плюс 7-12 градусов. Северный ветер в течение дня сменит направление на западный, скорость его составит 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Также она отметила, что атмосферное давление останется низким и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.

https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, елена волосюк, москва