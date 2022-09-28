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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 28.09.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:12
2022-09-28T08:12
2022-09-28T08:12
погода
елена волосюк
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому погода ожидается пасмурная, сырая, с температурой ниже средних многолетних значений."На фоне преобладания облачной погоды местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице около плюс 10 градусов, в столичном регионе – плюс 7-12 градусов. Северный ветер в течение дня сменит направление на западный, скорость его составит 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Также она отметила, что атмосферное давление останется низким и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, елена волосюк, москва
Погода, Елена Волосюк, Москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: москвичей в среду ожидает пасмурная погода и до плюс десяти градусов