Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/pogoda-1819969411.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 28.09.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:12
2022-09-28T08:12
погода
елена волосюк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620111_0:66:3075:1796_1920x0_80_0_0_74ed5c10711d7fad58ca1275d5c33ddb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому погода ожидается пасмурная, сырая, с температурой ниже средних многолетних значений."На фоне преобладания облачной погоды местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице около плюс 10 градусов, в столичном регионе – плюс 7-12 градусов. Северный ветер в течение дня сменит направление на западный, скорость его составит 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Также она отметила, что атмосферное давление останется низким и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.
https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620111_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e0e36b00c46c68520ae39a4642cd8d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, елена волосюк, москва
Погода, Елена Волосюк, Москва
08:12 28.09.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: москвичей в среду ожидает пасмурная погода и до плюс десяти градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому погода ожидается пасмурная, сырая, с температурой ниже средних многолетних значений.
"На фоне преобладания облачной погоды местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице около плюс 10 градусов, в столичном регионе – плюс 7-12 градусов. Северный ветер в течение дня сменит направление на западный, скорость его составит 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Также она отметила, что атмосферное давление останется низким и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 17:13
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
 
ПогодаЕлена ВолосюкМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала