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В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов - РИА Новости, 28.09.2022
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В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов
Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
евгений ревенко
политика
госдума рф
россия
единая россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские документы."При пересечении российско-грузинской границы малодушным гражданам России, бегущим от мобилизации, спецслужбы Грузии предлагают подписывать бумаги, в которых Россия признается экстремистским государством… Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", - приводит канал фракции "Единая Россия" в Госдуме слова Ревенко.
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евгений ревенко, политика, госдума рф, россия, единая россия
Евгений Ревенко, Политика, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
14:45 28.09.2022
 
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов

Ревенко предложил уголовную ответственность за подписание антироссийских документов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские документы.
"При пересечении российско-грузинской границы малодушным гражданам России, бегущим от мобилизации, спецслужбы Грузии предлагают подписывать бумаги, в которых Россия признается экстремистским государством… Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", - приводит канал фракции "Единая Россия" в Госдуме слова Ревенко.
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:40
Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны
 
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