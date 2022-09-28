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В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов
Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
евгений ревенко
политика
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россия
единая россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские документы."При пересечении российско-грузинской границы малодушным гражданам России, бегущим от мобилизации, спецслужбы Грузии предлагают подписывать бумаги, в которых Россия признается экстремистским государством… Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", - приводит канал фракции "Единая Россия" в Госдуме слова Ревенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений ревенко, политика, госдума рф, россия, единая россия
Евгений Ревенко, Политика, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов
Ревенко предложил уголовную ответственность за подписание антироссийских документов