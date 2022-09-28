https://ria.ru/20220928/podpisanie-1820073153.html

В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов

В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуме предложили наказывать за подписание антироссийских документов

Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:45

2022-09-28T14:45

2022-09-28T14:45

евгений ревенко

политика

госдума рф

россия

единая россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, подписывающих при въезде за границу антироссийские документы."При пересечении российско-грузинской границы малодушным гражданам России, бегущим от мобилизации, спецслужбы Грузии предлагают подписывать бумаги, в которых Россия признается экстремистским государством… Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", - приводит канал фракции "Единая Россия" в Госдуме слова Ревенко.

https://ria.ru/20220928/volodin-1820050789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений ревенко, политика, госдума рф, россия, единая россия