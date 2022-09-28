https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820091865.html

Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных

Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных

В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:34

2022-09-28T15:34

2022-09-28T15:34

тверская область

игорь руденя

тверь

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Детям из семей мобилизованных граждан будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения", - сказал глава региона, посетивший в среду сборный пункт в Твери.В здании обустроены столовая, зона отдыха, залы учебной подготовки.Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения."Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками", – сообщил глава региона.Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфортного пребывания мобилизованных.

https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, частичная мобилизация в россии