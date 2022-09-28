https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820091865.html
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных
В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:34
2022-09-28T15:34
2022-09-28T15:34
тверская область
игорь руденя
тверь
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Детям из семей мобилизованных граждан будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения", - сказал глава региона, посетивший в среду сборный пункт в Твери.В здании обустроены столовая, зона отдыха, залы учебной подготовки.Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения."Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками", – сообщил глава региона.Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфортного пребывания мобилизованных.
https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Частичная мобилизация в России
ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Детям из семей мобилизованных граждан будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения", - сказал глава региона, посетивший в среду сборный пункт в Твери
.
В здании обустроены столовая, зона отдыха, залы учебной подготовки.
Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения.
"Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками", – сообщил глава региона.
Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфортного пребывания мобилизованных.