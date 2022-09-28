Рейтинг@Mail.ru
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820091865.html
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных
В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:34
2022-09-28T15:34
тверская область
игорь руденя
тверь
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820091433_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_958a0e9481f89585cdcf5e0a783c23f9.jpg
ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Детям из семей мобилизованных граждан будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения", - сказал глава региона, посетивший в среду сборный пункт в Твери.В здании обустроены столовая, зона отдыха, залы учебной подготовки.Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения."Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками", – сообщил глава региона.Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфортного пребывания мобилизованных.
https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820091433_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_44162341f9515de98848603171a38873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверь, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Частичная мобилизация в России
15:34 28.09.2022
 

Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных
Тверские власти разработали комплекс мер поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тверской области разработали меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Детям из семей мобилизованных граждан будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения", - сказал глава региона, посетивший в среду сборный пункт в Твери.
Дополнительное снаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:01Тверская область
Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
В здании обустроены столовая, зона отдыха, залы учебной подготовки.
Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения.
"Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками", – сообщил глава региона.
Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфортного пребывания мобилизованных.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала