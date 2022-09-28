https://ria.ru/20220928/perevalsk-1820113906.html

Украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Перевальску в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:30

2022-09-28T16:30

2022-09-28T16:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Перевальску в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.45 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820074747.html

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луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины