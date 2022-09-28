Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/otsrochka-1819949475.html
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку - РИА Новости, 28.09.2022
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку
Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:01
2022-09-28T04:04
россия
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_3342edafa61aebb59056a120842de2ef.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России.Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации была запущена на "Госуслугах" во вторник.В пятницу Минобороны сообщило, что принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6eccca57f40be4c85fe70438d64d94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
01:01 28.09.2022 (обновлено: 04:04 28.09.2022)
 
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку

Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России.
"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации была запущена на "Госуслугах" во вторник.
В пятницу Минобороны сообщило, что принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала