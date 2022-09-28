01:01 28.09.2022 (обновлено: 04:04 28.09.2022)
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России.
"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации была запущена на "Госуслугах" во вторник.
В пятницу Минобороны сообщило, что принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.