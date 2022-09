Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку

https://ria.ru/20220928/otsrochka-1819949475.html

2022-09-28T01:01

2022-09-28T01:01

2022-09-28T04:04

россия

частичная мобилизация в россии

общество

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России.Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации была запущена на "Госуслугах" во вторник.В пятницу Минобороны сообщило, что принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

россия, частичная мобилизация в россии, общество