Рейтинг@Mail.ru
ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/obvinenie-1820088056.html
ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума
ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума - РИА Новости, 28.09.2022
ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума
Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:23
2022-09-28T15:23
в мире
денис пушилин
владимир бидёвка
владимир сальдо
россия
донецкая народная республика
херсонская область
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в проведении якобы незаконного референдума.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Прокуратура продолжает привлекать к ответственности представителей псевдореспублик и оккупационных администраций, начавших проведение постановочного волеизъявления по присоединению временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья к РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что под подозрение попали глава ДНР Денис Пушилин, глава Народного совета республики Владимир Бидевка и члены избирательных комиссий. Также были объявлены подозрения главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, его заместителю Кириллу Стремоусову, а также главы избиркомов Геничеснкого, Бериславского, Каховского и Скадовского районов. Им инкриминируют участие в организации и проведении "незаконного референдума на временно оккупированной территории".В ведомстве указали, что ранее были предъявлены обвинения руководителям администраций Запорожской области и сотрудникам местных избирательных комиссий.В свою очередь Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме руководству ДНР и главам Херсонской и Запорожской областей. В Запорожье СБУ "заинтересовал" глава местной областной администрации Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска Александр Сауленко и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. Помимо глав администраций и их заместителей, СБУ объявила о подозрении главам местных избирательных комиссий.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/vpechatleniya-1820081243.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир бидёвка, владимир сальдо, россия, донецкая народная республика, херсонская область , служба безопасности украины, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Владимир Бидёвка, Владимир Сальдо, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Служба безопасности Украины, НАТО, Референдум в Донбассе
15:23 28.09.2022
 
ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума

ГП Украины обвинила власти ДНР и Херсонской области в проведении "незаконного" референдума

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в проведении якобы незаконного референдума.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"Прокуратура продолжает привлекать к ответственности представителей псевдореспублик и оккупационных администраций, начавших проведение постановочного волеизъявления по присоединению временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья к РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что под подозрение попали глава ДНР Денис Пушилин, глава Народного совета республики Владимир Бидевка и члены избирательных комиссий. Также были объявлены подозрения главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, его заместителю Кириллу Стремоусову, а также главы избиркомов Геничеснкого, Бериславского, Каховского и Скадовского районов. Им инкриминируют участие в организации и проведении "незаконного референдума на временно оккупированной территории".
Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 15:05
Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов
В ведомстве указали, что ранее были предъявлены обвинения руководителям администраций Запорожской области и сотрудникам местных избирательных комиссий.
В свою очередь Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме руководству ДНР и главам Херсонской и Запорожской областей. В Запорожье СБУ "заинтересовал" глава местной областной администрации Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска Александр Сауленко и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. Помимо глав администраций и их заместителей, СБУ объявила о подозрении главам местных избирательных комиссий.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
В миреДенис ПушилинВладимир БидёвкаВладимир СальдоРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьСлужба безопасности УкраиныНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала