ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума
ГП Украины обвинила власти ДНР и Херсонской области в проведении "незаконного" референдума
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в проведении якобы незаконного референдума.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"Прокуратура продолжает привлекать к ответственности представителей псевдореспублик и оккупационных администраций, начавших проведение постановочного волеизъявления по присоединению временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья к РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что под подозрение попали глава ДНР Денис Пушилин, глава Народного совета республики Владимир Бидевка и члены избирательных комиссий. Также были объявлены подозрения главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, его заместителю Кириллу Стремоусову, а также главы избиркомов Геничеснкого, Бериславского, Каховского и Скадовского районов. Им инкриминируют участие в организации и проведении "незаконного референдума на временно оккупированной территории".
В ведомстве указали, что ранее были предъявлены обвинения руководителям администраций Запорожской области и сотрудникам местных избирательных комиссий.
В свою очередь Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме руководству ДНР и главам Херсонской и Запорожской областей. В Запорожье СБУ "заинтересовал" глава местной областной администрации Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска Александр Сауленко и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. Помимо глав администраций и их заместителей, СБУ объявила о подозрении главам местных избирательных комиссий.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.