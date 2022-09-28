https://ria.ru/20220928/obvinenie-1820088056.html

ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума

ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума - РИА Новости, 28.09.2022

ГПУ обвинила власти ДНР и Херсона в проведении "незаконного" референдума

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:23

2022-09-28T15:23

2022-09-28T15:23

в мире

денис пушилин

владимир бидёвка

владимир сальдо

россия

донецкая народная республика

херсонская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении руководству ДНР, администрации Херсонской области и сотрудникам местных избирательных комиссий в проведении якобы незаконного референдума.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Прокуратура продолжает привлекать к ответственности представителей псевдореспублик и оккупационных администраций, начавших проведение постановочного волеизъявления по присоединению временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья к РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что под подозрение попали глава ДНР Денис Пушилин, глава Народного совета республики Владимир Бидевка и члены избирательных комиссий. Также были объявлены подозрения главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, его заместителю Кириллу Стремоусову, а также главы избиркомов Геничеснкого, Бериславского, Каховского и Скадовского районов. Им инкриминируют участие в организации и проведении "незаконного референдума на временно оккупированной территории".В ведомстве указали, что ранее были предъявлены обвинения руководителям администраций Запорожской области и сотрудникам местных избирательных комиссий.В свою очередь Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме руководству ДНР и главам Херсонской и Запорожской областей. В Запорожье СБУ "заинтересовал" глава местной областной администрации Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска Александр Сауленко и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. Помимо глав администраций и их заместителей, СБУ объявила о подозрении главам местных избирательных комиссий.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/vpechatleniya-1820081243.html

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донецкая народная республика

херсонская область

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Наталья Макарова

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