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Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов
Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов - РИА Новости, 28.09.2022
Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов
Интенсивность обстрелов Горловки в ДНР снизилась в шесть раз после завершения референдума, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:40
2022-09-28T18:40
2022-09-28T18:40
специальная военная операция на украине
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жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Горловки в ДНР снизилась в шесть раз после завершения референдума, сообщил мэр города Иван Приходько."Вчера с 07.30 до 18.00 Горловку обстреляли 31 раз. Сегодня в этот же период времени пять. Связь с проведением Референдума очевидна. Бесы бесновались", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов
Мэр Приходько: интенсивность обстрелов Горловки после референдума снизилась в шесть раз