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Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов

Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов - РИА Новости, 28.09.2022

Мэр Горловки сообщил о снижении интенсивности обстрелов

Интенсивность обстрелов Горловки в ДНР снизилась в шесть раз после завершения референдума, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Горловки в ДНР снизилась в шесть раз после завершения референдума, сообщил мэр города Иван Приходько."Вчера с 07.30 до 18.00 Горловку обстреляли 31 раз. Сегодня в этот же период времени пять. Связь с проведением Референдума очевидна. Бесы бесновались", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол