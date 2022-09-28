https://ria.ru/20220928/obstrel-1820119660.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:41

2022-09-28T16:41

2022-09-28T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

сцкк

нато

донецк (днр)

ясиноватая

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.13 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.21 мск и 16.24 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сцкк, нато, донецк (днр), ясиноватая, украина