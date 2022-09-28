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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:41
2022-09-28T16:41
2022-09-28T16:41
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.13 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.21 мск и 16.24 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сцкк, нато, донецк (днр), ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, НАТО, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Украина
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку