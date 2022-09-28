15:06 28.09.2022 (обновлено: 16:16 28.09.2022)
Число погибших при обстреле Брянки в ЛНР выросло до четырех
СЦКК ЛНР: число погибших при обстреле Брянки со стороны ВСУ выросло до четырех
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Брянки в ЛНР со стороны ВСУ. 28 сентября 2022
Последствия обстрела Брянки в ЛНР со стороны ВСУ. 28 сентября 2022
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Брянки в Луганской Народной Республике украинскими войсками возросло до четырех, ранены два мирных жителя, сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее пресс-служба ГП "Луганскгаз" сообщала, что три его сотрудника погибли и пять пострадали из-за обстрела Брянки.
"В результате обстрела населенного пункта Брянка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS), погибли четыре и ранены два мирных жителя, разрушен Брянковский участок ГП "Луганскгаз", повреждены 12 многоквартирных жилых домов, Брянковский электромеханический колледж, Детская школа искусств №1 и продуктовый магазин", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.