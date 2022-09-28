https://ria.ru/20220928/obstrel-1820059386.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево

Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, Яковлевку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:12

2022-09-28T14:12

2022-09-28T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

сцкк

донецк (днр)

зайцево

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, Яковлевку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.45 – населенный пункт Белая Гора – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

куйбышевский район

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в мире, сцкк, донецк (днр), зайцево, куйбышевский район