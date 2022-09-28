https://ria.ru/20220928/obstrel-1820059386.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, Яковлевку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:12
2022-09-28T14:12
2022-09-28T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
донецк (днр)
зайцево
куйбышевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, Яковлевку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.45 – населенный пункт Белая Гора – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
зайцево
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сцкк, донецк (днр), зайцево, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, Донецк (ДНР), Зайцево, Куйбышевский район
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Яковлевке и Зайцево