https://ria.ru/20220928/obstrel-1820031382.html

Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска за полтора часа обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР, выпустив 28 снарядов, сообщило в среду представительство республики в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:39

2022-09-28T12:39

2022-09-28T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

зайцево

украина

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР, выпустив 28 снарядов, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 10.25 мск произвели по Зайцево 16 выстрелов из танка, а в 11.55 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, село Новобахмутовка - приблизительно в 27 километрах от города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

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в мире, гольмовский, зайцево, украина