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Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820031382.html
Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска за полтора часа обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР, выпустив 28 снарядов, сообщило в среду представительство республики в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:39
2022-09-28T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
зайцево
украина
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР, выпустив 28 снарядов, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 10.25 мск произвели по Зайцево 16 выстрелов из танка, а в 11.55 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, село Новобахмутовка - приблизительно в 27 километрах от города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, гольмовский, зайцево, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Зайцево, Украина
12:39 28.09.2022 (обновлено: 13:03 28.09.2022)
 
Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 28 снарядов по Гольмовскому, Зайцево и Новобахмутовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР, выпустив 28 снарядов, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска в 10.25 мск произвели по Зайцево 16 выстрелов из танка, а в 11.55 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, село Новобахмутовка - приблизительно в 27 километрах от города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийЗайцевоУкраина
 
 
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