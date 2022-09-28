https://ria.ru/20220928/obrascheniya-1820113370.html

Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях по частичной мобилизации

Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022

Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях по частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила 43 обращения от граждан по вопросам частичной мобилизации,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:29

2022-09-28T16:29

2022-09-28T16:29

частичная мобилизация в россии

татьяна потяева

москва

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила 43 обращения от граждан по вопросам частичной мобилизации, большинство ошибок улаживаются на призывных пунктах."Конечно, люди волнуются. Вот в мой адрес на сегодняшний день поступило 43 обращения, некоторые из них с разъяснением порядка мобилизации. Но в большинстве своем люди жалуются на то, что, с их точки зрения, их права нарушены", - заявила Потяева.Она рассказала, что многие ошибки происходят из-за того, что москвичам шлют повестки в соответствии с адресом человека и теми данными, которые есть на сегодняшний день в информационной системе, и иногда они оказываются устаревшими, часто такие ситуации происходят со студентами. От них поступает больше всего обращений. При этом многие такие проблемы решаются на призывном пункте при предъявлении документов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что сотрудники военкоматов Москвы провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, по результатам военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал. Также в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

https://ria.ru/20220928/dolgi-1820101993.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, татьяна потяева, москва, общество