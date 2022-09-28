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Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума
Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума
Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством, заявил в среду журналистам председатель правительства РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:14
2022-09-28T20:14
2022-09-28T20:14
сергей елисеев
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
владимир сальдо
владимир путин
в мире
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Глава правительства региона выразил надежду, что период независимости будет недолгим и процесс вхождения Херсонской области в РФ будет быстрым."Вы знаете о том, что сегодня глава военно-гражданской администрации Херсонской Области Владимир Сальдо направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ. Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет не долго", подытожил Елисеев."Совершенно верно", - ответил он на вопрос, будет ли регион независимым до момента принятия в состав РФ.
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сергей елисеев, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия, владимир сальдо, владимир путин, в мире
Сергей Елисеев, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, В мире
Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума
Председатель правительства Елисеев объявил о независимости Херсонской области
ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
"После проведения референдума и оглашения результатов референдума мы считаем себя независимым государством", - сказал Елисеев.
Глава правительства региона выразил надежду, что период независимости будет недолгим и процесс вхождения Херсонской области в РФ будет быстрым.
"Вы знаете о том, что сегодня глава военно-гражданской администрации Херсонской Области Владимир Сальдо направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ. Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет не долго", подытожил Елисеев.
"Совершенно верно", - ответил он на вопрос, будет ли регион независимым до момента принятия в состав РФ.