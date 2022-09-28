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Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума

Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума

Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством, заявил в среду журналистам председатель правительства РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:14

2022-09-28T20:14

2022-09-28T20:14

сергей елисеев

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

владимир сальдо

владимир путин

в мире

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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством, заявил в среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Глава правительства региона выразил надежду, что период независимости будет недолгим и процесс вхождения Херсонской области в РФ будет быстрым."Вы знаете о том, что сегодня глава военно-гражданской администрации Херсонской Области Владимир Сальдо направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ. Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет не долго", подытожил Елисеев."Совершенно верно", - ответил он на вопрос, будет ли регион независимым до момента принятия в состав РФ.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

херсонская область

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сергей елисеев, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия, владимир сальдо, владимир путин, в мире