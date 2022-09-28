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СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России - РИА Новости, 28.09.2022
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СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России
СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России
Разведслужбы США и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:26
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россия
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Разведслужбы США и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц."Мы следим за этим еще более пристально", - сказал изданию один из источников, "имеющий доступ" к разведданным относительно ядерных возможностей России. По его словам, США и их союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве.Politico утверждает, что западная разведка пытается оценить, возможно ли применение Россией ядерного оружия на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США, комментируя такую вероятность, заявил газете, что представляемое им подразделение "всегда на страже и готово дать ответ в случае необходимости".Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
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россия, украина, сша, нато, в мире
Россия, Украина, США, НАТО, В мире
01:26 28.09.2022 (обновлено: 05:22 28.09.2022)
 
СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Politico: разведслужбы США наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России

CC0 / U.S. Air Force / Американский разведывательный самолет
Американский разведывательный самолет - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC0 / U.S. Air Force /
Американский разведывательный самолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Разведслужбы США и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.
"Мы следим за этим еще более пристально", - сказал изданию один из источников, "имеющий доступ" к разведданным относительно ядерных возможностей России. По его словам, США и их союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве.
Politico утверждает, что западная разведка пытается оценить, возможно ли применение Россией ядерного оружия на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США, комментируя такую вероятность, заявил газете, что представляемое им подразделение "всегда на страже и готово дать ответ в случае необходимости".
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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