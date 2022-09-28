https://ria.ru/20220928/nablyudenie-1819951659.html

СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Разведслужбы США и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:26

2022-09-28T01:26

2022-09-28T05:22

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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Разведслужбы США и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц."Мы следим за этим еще более пристально", - сказал изданию один из источников, "имеющий доступ" к разведданным относительно ядерных возможностей России. По его словам, США и их союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве.Politico утверждает, что западная разведка пытается оценить, возможно ли применение Россией ядерного оружия на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США, комментируя такую вероятность, заявил газете, что представляемое им подразделение "всегда на страже и готово дать ответ в случае необходимости".Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/medvedev-1819779314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, нато, в мире