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Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных

Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных

Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:59

2022-09-28T17:59

2022-09-28T17:59

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве."Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны "горячей линии": 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46", - следует из сообщения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

украина

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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии