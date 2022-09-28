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Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных
Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных
Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:59
2022-09-28T17:59
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве."Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны "горячей линии": 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46", - следует из сообщения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
17:59 28.09.2022
 
Минобороны открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных

Минобороны России открыло горячую линию для родственников частично мобилизованных граждан

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве.
"Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны "горячей линии": 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46", - следует из сообщения.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Сергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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