https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820149033.html

Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных

Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в среду посетил пункт отправки жителей республики на военную службу в Вооруженные силы России, куда прибывают все призванные по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:52

2022-09-28T17:52

2022-09-28T17:52

юрий зайцев (политик)

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев в среду посетил пункт отправки жителей республики на военную службу в Вооруженные силы России, куда прибывают все призванные по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы региона.Пункт отправки мобилизованных действует на базе легкоатлетического манежа "Арена "Марий Эл"."Зайцев осмотрел места регистрации прибывших и выдачи сухого пайка, лично проверил, как налажено обеспечение призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым. После чего пообщался с мобилизованными, заверив мужчин, что их семьям будет оказываться необходимая помощь и поддержка. Он отметил, что специально попросил, чтобы им дали памятки, где отражена вся необходимая специальная информация", - говорится в сообщении.Глава региона с гордостью отметил, что мужчины Марий Эл не пытаются избежать призыва и готовы сражаться за свою страну. "Возвращайтесь, мы вас ждем. Ждем как героев. Огромное вам спасибо, что идете защищать нашу Родину. Напутствие одно – возвращайтесь живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова Зайцева к призванным на службу.Отмечается, что глава Марий Эл взял на личный контроль каждое сообщение о ходе частичной мобилизации. По его поручению в регионе работает телефон "горячей линии" 122, по которому операторы дают все необходимые гражданину разъяснения, и действуют чат-боты по вопросам частичной мобилизации.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820127339.html

https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий зайцев (политик), владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность