https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820149033.html
Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных
Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных
Глава Марий Эл Юрий Зайцев в среду посетил пункт отправки жителей республики на военную службу в Вооруженные силы России, куда прибывают все призванные по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:52
2022-09-28T17:52
2022-09-28T17:52
юрий зайцев (политик)
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев в среду посетил пункт отправки жителей республики на военную службу в Вооруженные силы России, куда прибывают все призванные по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы региона.Пункт отправки мобилизованных действует на базе легкоатлетического манежа "Арена "Марий Эл"."Зайцев осмотрел места регистрации прибывших и выдачи сухого пайка, лично проверил, как налажено обеспечение призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым. После чего пообщался с мобилизованными, заверив мужчин, что их семьям будет оказываться необходимая помощь и поддержка. Он отметил, что специально попросил, чтобы им дали памятки, где отражена вся необходимая специальная информация", - говорится в сообщении.Глава региона с гордостью отметил, что мужчины Марий Эл не пытаются избежать призыва и готовы сражаться за свою страну. "Возвращайтесь, мы вас ждем. Ждем как героев. Огромное вам спасибо, что идете защищать нашу Родину. Напутствие одно – возвращайтесь живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова Зайцева к призванным на службу.Отмечается, что глава Марий Эл взял на личный контроль каждое сообщение о ходе частичной мобилизации. По его поручению в регионе работает телефон "горячей линии" 122, по которому операторы дают все необходимые гражданину разъяснения, и действуют чат-боты по вопросам частичной мобилизации.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820127339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Юрий Зайцев (политик), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Глава Марий Эл проверил, как снабжают мобилизованных
Глава Марий Эл Зайцев проверил, как снабжают мобилизованных всем необходимым
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев в среду посетил пункт отправки жителей республики на военную службу в Вооруженные силы России, куда прибывают все призванные по частичной мобилизации, сообщает
пресс-служба главы региона.
Пункт отправки мобилизованных действует на базе легкоатлетического манежа "Арена "Марий Эл".
"Зайцев осмотрел места регистрации прибывших и выдачи сухого пайка, лично проверил, как налажено обеспечение призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым. После чего пообщался с мобилизованными, заверив мужчин, что их семьям будет оказываться необходимая помощь и поддержка. Он отметил, что специально попросил, чтобы им дали памятки, где отражена вся необходимая специальная информация", - говорится в сообщении.
Глава региона с гордостью отметил, что мужчины Марий Эл не пытаются избежать призыва и готовы сражаться за свою страну. "Возвращайтесь, мы вас ждем. Ждем как героев. Огромное вам спасибо, что идете защищать нашу Родину. Напутствие одно – возвращайтесь живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова Зайцева к призванным на службу.
Отмечается, что глава Марий Эл взял на личный контроль каждое сообщение о ходе частичной мобилизации. По его поручению в регионе работает телефон "горячей линии" 122, по которому операторы дают все необходимые гражданину разъяснения, и действуют чат-боты по вопросам частичной мобилизации.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина
со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.