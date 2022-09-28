https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820134372.html

Военком рассказал, что в Саратове мобилизуются целыми семьями

Военком рассказал, что в Саратове мобилизуются целыми семьями - РИА Новости, 28.09.2022

Военком рассказал, что в Саратове мобилизуются целыми семьями

Вместе с призванными в рамках частичной мобилизации жителями Саратова приходят добровольцами их сыновья и наоборот - вместе с призванным сыном добровольцем... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:09

2022-09-28T17:09

2022-09-28T17:09

владимир путин

сергей шойгу

ленинский район

саратов

частичная мобилизация в россии

безопасность

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Вместе с призванными в рамках частичной мобилизации жителями Саратова приходят добровольцами их сыновья и наоборот - вместе с призванным сыном добровольцем приходит отец, рассказал военный комиссар Ленинского района Саратова Олег Тараненко."Сегодня очередная отправка из Ленинского военного комиссариата (Саратова), мы отправляем где-то процентов 20 (от задания) только за сегодняшнюю отправку. Ребята идут бодрые, приходят целыми семьями. Сыну пришла повестка, вместе с ним отец пришел. Случай был наоборот, то есть отцу приходит повестка, вместе сын с ним идет. В целом настроение очень хорошее у ребят, позитивно настроены", - сказал Тараненко на видео, опубликованном министерством информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время саратовское".В частности, один из мобилизуемых рассказал, что получил повестку, а вместе с ним решил идти добровольцем на фронт его отец."Мне отец помогал собираться. Он офицер Советского Союза, старший лейтенант, вчера буквально уехал добровольцем. Вчера я проводил его и сегодня еду сам. Я вырос патриотом, мой отец растил меня на... примерах наших братьев, которые были во время Второй мировой войны. Я не могу стоять в стороне, когда мой отец служит там. Ровно как и он не мог стоять в стороне, когда я получил повестку. Мой папа очень любит Россию", - отметил он.Еще один саратовец уточнил, что получил повестку в день объявления частичной мобилизации."С одной стороны, это долг мой - идти защищать Родину, своих детей, жен, братьев, с другой стороны, неохота разлучаться. Я думаю, все будет хорошо, мы вернемся в скором времени" - отметил другой мобилизованный, держа на руках ребенка.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820129023.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, ленинский район, саратов, частичная мобилизация в россии, безопасность