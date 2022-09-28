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ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
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ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации
Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:02
2022-09-28T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - говорится в разъяснении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, здоровье - общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
17:02 28.09.2022
 
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации

"Объясняем.рф": люди, зараженные ВИЧ, не подлежат призыву по частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - говорится в разъяснении.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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