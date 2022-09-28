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ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации

ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022

ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации

Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:02

2022-09-28T17:02

2022-09-28T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - говорится в разъяснении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф