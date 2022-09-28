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ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации
Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:02
2022-09-28T17:02
2022-09-28T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россияне, зараженные вирусом иммунодефицита человека, не подлежат частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - говорится в разъяснении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
ВИЧ-положительные люди не подлежат частичной мобилизации
"Объясняем.рф": люди, зараженные ВИЧ, не подлежат призыву по частичной мобилизации