https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820126951.html

Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток

Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток - РИА Новости, 28.09.2022

Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток

Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:52

2022-09-28T16:52

2022-09-28T16:52

сергей шойгу

россия

москва

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев."По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток. Данная работа ведется в постоянном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819834297.html

россия

москва

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, москва, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность