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Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток - РИА Новости, 28.09.2022
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Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток
Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток - РИА Новости, 28.09.2022
Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток
Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:52
2022-09-28T16:52
сергей шойгу
россия
москва
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев."По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток. Данная работа ведется в постоянном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия
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сергей шойгу, россия, москва, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Москва, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
16:52 28.09.2022
 
Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток

Замвоенкома Москвы Локтев: работа по отзыву "недостоверных" повесток ведется постоянно

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации возле Театра Виктюка в Москве
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации возле Театра Виктюка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации возле Театра Виктюка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
"По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток. Данная работа ведется в постоянном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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