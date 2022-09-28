Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве "недостоверных" повесток
Замвоенкома Москвы Локтев: работа по отзыву "недостоверных" повесток ведется постоянно
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации возле Театра Виктюка в Москве
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации возле Театра Виктюка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа по выявлению и отзыву повесток, разосланных москвичам по недостоверным данным, ведется в постоянном режиме, заявил в среду заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
"По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток. Данная работа ведется в постоянном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.