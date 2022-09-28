16:37 28.09.2022 (обновлено: 17:24 28.09.2022)
Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая
Военком Алтая Усманов обвинил в ошибках при мобилизации самих призывников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в военкомате.
"Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы", - заявил Усманов, видеообращение которого публикует Telegram-канал регионального правительства.
Еще одна причина - часть кадровых работников не сообщила в комиссариат о назначении на должности, подлежащие бронированию, отметил военком.
"Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы", - отметил военный комиссар.
При этом он призвал всех, кто когда-либо проходил военную службу, обратиться самостоятельно в районный комиссариат для уточнения данных.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. Как отмечал Сергей Шойгу ранее, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.