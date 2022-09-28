https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820118401.html

Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая

Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая - РИА Новости, 28.09.2022

Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:37

2022-09-28T16:37

2022-09-28T17:24

в мире

сергей шойгу

россия

алтайский край

украина

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819808204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f1394f28c6cae67192235cd065882f08.jpg

БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в военкомате."Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы", - заявил Усманов, видеообращение которого публикует Telegram-канал регионального правительства.Еще одна причина - часть кадровых работников не сообщила в комиссариат о назначении на должности, подлежащие бронированию, отметил военком."Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы", - отметил военный комиссар.При этом он призвал всех, кто когда-либо проходил военную службу, обратиться самостоятельно в районный комиссариат для уточнения данных.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. Как отмечал Сергей Шойгу ранее, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/povestka-1820087206.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820001380.html

россия

алтайский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, россия, алтайский край, украина, частичная мобилизация в россии