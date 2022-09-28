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Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая - РИА Новости, 28.09.2022
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Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая
Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая - РИА Новости, 28.09.2022
Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая
Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:37
2022-09-28T17:24
в мире
сергей шойгу
россия
алтайский край
украина
частичная мобилизация в россии
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в военкомате."Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы", - заявил Усманов, видеообращение которого публикует Telegram-канал регионального правительства.Еще одна причина - часть кадровых работников не сообщила в комиссариат о назначении на должности, подлежащие бронированию, отметил военком."Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы", - отметил военный комиссар.При этом он призвал всех, кто когда-либо проходил военную службу, обратиться самостоятельно в районный комиссариат для уточнения данных.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. Как отмечал Сергей Шойгу ранее, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/povestka-1820087206.html
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в мире, сергей шойгу, россия, алтайский край, украина, частичная мобилизация в россии
В мире, Сергей Шойгу, Россия, Алтайский край, Украина, Частичная мобилизация в России
16:37 28.09.2022 (обновлено: 17:24 28.09.2022)
 
Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая

Военком Алтая Усманов обвинил в ошибках при мобилизации самих призывников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что мобилизованные по ошибке россияне зачастую виноваты сами, так как не обновили сведения о себе в военкомате.
"Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы", - заявил Усманов, видеообращение которого публикует Telegram-канал регионального правительства.
Еще одна причина - часть кадровых работников не сообщила в комиссариат о назначении на должности, подлежащие бронированию, отметил военком.
"Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы", - отметил военный комиссар.
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При этом он призвал всех, кто когда-либо проходил военную службу, обратиться самостоятельно в районный комиссариат для уточнения данных.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. Как отмечал Сергей Шойгу ранее, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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В миреСергей ШойгуРоссияАлтайский крайУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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