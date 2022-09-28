https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820079551.html

Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных

Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных

Власти Томской области разработают пакетный комплекс мер поддержки членов семей, чьих родственников призвали в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:58

2022-09-28T14:58

2022-09-28T15:15

владимир мазур

сергей шойгу

томская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

томская область

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ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Власти Томской области разработают пакетный комплекс мер поддержки членов семей, чьих родственников призвали в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации, сообщает в среду обладминистрация.Как сообщалось, 27 сентября губернатор Томской области Владимир Мазур провел областной мобилизационный штаб с участием заместителей губернатора, военного комиссара Томской области, глав региональных управлений силовых ведомств и глав муниципальных образований. Он поручил создать мобилизационные штабы в каждом муниципалитете."Отдельные муниципалитеты на своем уровне уже приняли некоторые решения, например, об освобождении от оплаты за посещение детей детсадов и других дошкольных учреждений. Наше предложение — действовать всем вместе и принять единые меры для жителей всего региона", — сказал на совещании с главами районов и городов области заместитель губернатора региона Анатолий Рожков.Для этого вице-губернатор поручил муниципалитетам в кратчайший срок предоставить в администрацию Томской области все имеющиеся предложения о мерах поддержки. Он также отметил, что регион уже изучает механизмы предоставления различных налоговых льгот и другие варианты помощи семьям военнослужащих.Кроме того, заместитель губернатора рекомендовал муниципальным органам власти открыть межведомственные рабочие чаты с руководителями на местах, специалистами соцзащиты, налоговых органов и других ведомств для того, чтобы оперативно решать вопросы, требующие ресурсов сразу нескольких служб.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820033225.html

https://ria.ru/20220928/tuva-1819965249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир мазур, сергей шойгу, томская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество