https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820079551.html
Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных
Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных
Власти Томской области разработают пакетный комплекс мер поддержки членов семей, чьих родственников призвали в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:58
2022-09-28T14:58
2022-09-28T15:15
владимир мазур
сергей шойгу
томская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
томская область
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ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Власти Томской области разработают пакетный комплекс мер поддержки членов семей, чьих родственников призвали в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации, сообщает в среду обладминистрация.Как сообщалось, 27 сентября губернатор Томской области Владимир Мазур провел областной мобилизационный штаб с участием заместителей губернатора, военного комиссара Томской области, глав региональных управлений силовых ведомств и глав муниципальных образований. Он поручил создать мобилизационные штабы в каждом муниципалитете."Отдельные муниципалитеты на своем уровне уже приняли некоторые решения, например, об освобождении от оплаты за посещение детей детсадов и других дошкольных учреждений. Наше предложение — действовать всем вместе и принять единые меры для жителей всего региона", — сказал на совещании с главами районов и городов области заместитель губернатора региона Анатолий Рожков.Для этого вице-губернатор поручил муниципалитетам в кратчайший срок предоставить в администрацию Томской области все имеющиеся предложения о мерах поддержки. Он также отметил, что регион уже изучает механизмы предоставления различных налоговых льгот и другие варианты помощи семьям военнослужащих.Кроме того, заместитель губернатора рекомендовал муниципальным органам власти открыть межведомственные рабочие чаты с руководителями на местах, специалистами соцзащиты, налоговых органов и других ведомств для того, чтобы оперативно решать вопросы, требующие ресурсов сразу нескольких служб.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820033225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, сергей шойгу, томская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Владимир Мазур, Сергей Шойгу, Томская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество, Томская область
14:58 28.09.2022 (обновлено: 15:15 28.09.2022)
Томские власти разработают комплекс мер помощи для семей мобилизованных
Томские власти разработают меры поддержки для семей, чьих родственников призвали в ВС
ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Власти Томской области разработают пакетный комплекс мер поддержки членов семей, чьих родственников призвали в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации, сообщает в среду обладминистрация.
Как сообщалось, 27 сентября губернатор Томской области Владимир Мазур
провел областной мобилизационный штаб с участием заместителей губернатора, военного комиссара Томской области, глав региональных управлений силовых ведомств и глав муниципальных образований. Он поручил создать мобилизационные штабы в каждом муниципалитете.
"Отдельные муниципалитеты на своем уровне уже приняли некоторые решения, например, об освобождении от оплаты за посещение детей детсадов и других дошкольных учреждений. Наше предложение — действовать всем вместе и принять единые меры для жителей всего региона", — сказал на совещании с главами районов и городов области заместитель губернатора региона Анатолий Рожков.
Для этого вице-губернатор поручил муниципалитетам в кратчайший срок предоставить в администрацию Томской области все имеющиеся предложения о мерах поддержки. Он также отметил, что регион уже изучает механизмы предоставления различных налоговых льгот и другие варианты помощи семьям военнослужащих.
Кроме того, заместитель губернатора рекомендовал муниципальным органам власти открыть межведомственные рабочие чаты с руководителями на местах, специалистами соцзащиты, налоговых органов и других ведомств для того, чтобы оперативно решать вопросы, требующие ресурсов сразу нескольких служб.
"Фамилия каждого мобилизованного и членов их семей должна лежать у вас на столе, к каждому — индивидуальный подход. Все обращения ежедневно фиксируйте и помогайте, не можете решить сами — делегируйте нам", - сказал он.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.